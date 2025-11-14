Судэксперты озвучили выводы экспертизы о причинах смерти подростка под Березино. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Поиски 14-летнего Масима Зеньковича, который уехал на велосипеде в неизвестном направлении, продолжались с 8 ноября (подробнее мы писали здесь). Подростка нашли без признаков жизни 13 ноября в болотистой местности неподалеку от деревни Нестеровка. Следственный комитет опубликовал видео и заявил о проверке по факту гибели несовершеннолетнего (подробнее — здесь).
В ГКСЭ отметили, что следователями для установления точной причины смерти школьника была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее проведение было поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.
«По результатам оперативно проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти явилась асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в отряде «Ангел» после резонансных поисков подростка под Березино сказали, как ищут детей в Беларуси.