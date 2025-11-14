Судэксперты озвучили выводы экспертизы о причинах смерти подростка под Березино

Поиски 14-летнего Масима Зеньковича, который уехал на велосипеде в неизвестном направлении, продолжались с 8 ноября (подробнее мы писали здесь). Подростка нашли без признаков жизни 13 ноября в болотистой местности неподалеку от деревни Нестеровка. Следственный комитет опубликовал видео и заявил о проверке по факту гибели несовершеннолетнего (подробнее — здесь).