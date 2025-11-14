21-летний парень погиб в жуткой аварии: пьяный виновник ДТП не пытался помочь и просто уехал

В Альшеевском районе Башкирии вынесли приговори виновнику смертельного ДТП. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Трагедия случилась этой зимой, ночью 23 февраля, на улице Кирова в селе Раевский. Согласно предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем Ford Mondeo столкнулся со встречным ВАЗ-2110, за рулем которой был 21-летний парень. После этого водитель «Форда» скрылся с места аварии. В результате происшествия молодой человек, который был за рулем «десятки», скончался от полученных травм вчера утром.
В ходе розыска водителя Ford обнаружили и задержали. Оказалось, что местный житель лишен водительских прав, к тому же в момент трагедии он был пьян. Медосвидетельствование показало 0,979 мг/л алкоголя в выдыхаемом месте.
Альшеевский районный суд назначил молодому человеку семь лет и один месяц колонии-поселения, на три года лишил водительских прав, а также конфисковал иномарку в доход государства.
