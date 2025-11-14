В четырех омских учреждениях здравоохранения появились новые главврачи

С сегодняшнего дня, 14 ноября, главврачом городской поликлиники № 9 стала Людмила Гайзер. Как рассказали в минздраве, в этом лечебном учреждении она работает с 2006 года, до назначения занимала пост начальника клинико-экспертного отдела поликлиники. Главным врачом городской больницы № 2 назначен врач-уролог Сергей Федоренко. Несколько лет он был заведующим поликлиникой горбольницы № 2. С 2024 года и до нынешнего назначения Сергей Федоренко работал главным врачом Москаленской ЦРБ. Руководителем КМСЧ № 7 стал Вадим Бочкарев, ранее занимавший должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. По специальности новый главврач врач- хирург. В учреждении работает с 2016 года. Кроме того, новым руководителем обзавелся Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Его возглавила врач-эпидемиолог Наталия Резанова.