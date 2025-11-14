Ричмонд
В армавирской школе № 14 в Краснодарском крае создадут спортивную зону

Там появится футбольное поле, площадки для занятий баскетболом и волейболом, уличные тренажеры и беговые дорожки.

Современное спортивное пространство обустроят в школе № 14 Армавира Краснодарского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.

Там появится футбольное поле, площадки для занятий баскетболом и волейболом, уличные тренажеры и беговые дорожки. На территории уже сделали асфальтобетонное основание и уложили травмобезопасное покрытие. Теперь мастера обустраивают спортивные сектора. Завершить все работы намерены к декабрю.

«Создание современных спортивных зон в школах позволяет не только обеспечить детям возможность заниматься физкультурой в комфортных условиях, но и способствует формированию здорового образа жизни с ранних лет», — подчеркнул глава Армавира Андрей Харченко.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.