Денежные поощрения от губернатора Ростовской области получат мастера культуры Дона

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение о выплате разовых поощрений 53 мастерам народной культуры. Среди тех, кого отметили, специалисты традиционных ремесел, участники народных хоров, фольклорных и танцевальных коллективов из районных, городских и сельских домов культуры.
В своем обращении губернатор подчеркнул, что многогранная донская культура — это заслуга талантливых земляков. Он отметил, что работники культуры не только берегут уникальное наследие, но и создают в своих населенных пунктах настоящие центры притяжения, где каждый может раскрыть свои таланты. Их работа помогает сохранять старые традиции, создавать новые и формировать единое культурное пространство для всех жителей области.
