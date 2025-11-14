Денежные поощрения от губернатора Ростовской области получат мастера культуры Дона

В своем обращении губернатор подчеркнул, что многогранная донская культура — это заслуга талантливых земляков. Он отметил, что работники культуры не только берегут уникальное наследие, но и создают в своих населенных пунктах настоящие центры притяжения, где каждый может раскрыть свои таланты. Их работа помогает сохранять старые традиции, создавать новые и формировать единое культурное пространство для всех жителей области.