В Подмосковье начали строить дополнительный корпус Новопетровской школы

Еще один корпус общеобразовательной школы начали строить в селе Новопетровском муниципального округа Истра в Подмосковье, сообщили в региональном министерстве строительного комплекса. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Трехэтажное здание площадью около 9,5 тыс. кв. м возводят на улице Полевой. Сейчас строители возводят котлован. Этот проект планируют завершить в 2027 году.
Новый корпус рассчитан на 300 мест. В нем разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.