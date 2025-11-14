Обновленный Национальный музей Чеченской Республики откроют в 2026 году

Специалисты уже демонтировали все старые конструкции, а сейчас занимаются обустройством входной группы и внутренней отделкой. По проекту на подземном этаже разместят фондохранилища, мастерские, технические и складские помещения. На первом этаже появится вестибюль с местом для ожидания, гардероб, ресепшн, библиотека и многофункциональный зал. Также в учреждении организуют выставочные пространства и общественные зоны. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории — там установят малые архитектурные формы.