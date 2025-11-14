Обновленный Национальный музей Чеченской Республики откроют в 2026 году

Здание Национального музея Чеченской Республики в Грозном модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона. Обновленное учреждение планируют открыть в 2026 году.
Специалисты уже демонтировали все старые конструкции, а сейчас занимаются обустройством входной группы и внутренней отделкой. По проекту на подземном этаже разместят фондохранилища, мастерские, технические и складские помещения. На первом этаже появится вестибюль с местом для ожидания, гардероб, ресепшн, библиотека и многофункциональный зал. Также в учреждении организуют выставочные пространства и общественные зоны. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории — там установят малые архитектурные формы.
«Музейный комплекс играет важную роль в сохранении и изучении богатой культуры региона, поэтому особое внимание уделено созданию необходимых условий для размещения экспонатов. Предметы скульптуры и этнографии, не предназначенные для просмотра, разместятся в закрытых хранилищах — специальных шкафах, стеллажах и коробках. Живопись, графика и археологические находки будут экспонироваться на откатных рамах, выдвижных кассетах, стеллажах и манекенах. Для сохранности экспонатов обеспечат поддержание оптимальной температуры, уровня влажности и правильного освещения», — рассказал министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.