В Белгородской области обновили участок дороги Новый Оскол — Ромахово

Специалисты обновили дорожное покрытие и укрепили обочины.

Отрезок трассы «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки» — Николаевка — Малакеево — Ромахово в Вейделевском районе Белгородской области привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Протяженность участка — 5,4 км. Специалисты обновили дорожное покрытие, укрепили обочины, отремонтировали пересечения и примыкания. Также подрядчик разместил два остановочных комплекса и обустроил тротуар с подходами к пешеходному переходу. Кроме того, там установили новые знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку.

Этот отрезок проходит между селами Дегтярное и Малакеево. Обновленная дорога обеспечит более быстрое и безопасное сообщение между населенными пунктами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.