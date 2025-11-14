В Томской области запустили первую холодную геотермальную станцию

Традиционно геотермальные тепловые станции работают на пару от кипящей воды: так в России действуют четыре подобные станции — на Камчатке и Курильских островах. Но, чтобы крутить турбины электростанции, нужен не просто пар, а сухой пар с температурой выше 150 градусов. По этой причине в геотермальной энергетике широко используется цикл Ренкина. Роль рабочего тела в таких станциях выполняет не вода, а хладагент (как правило фреон, который испаряется уже при 47 градусах), а его нагревает вода из скважины. Хладагент подается на винтовой детандер или турбину, затем фреон конденсируется и в жидком состоянии возвращается в цикл.