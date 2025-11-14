В Усть-Туркской школе Пермского края откроют агротехкласс

«Реализация агротехнологического класса — это инвестиция в будущее. Хочется, чтобы как можно больше детей имели возможность получить качественное образование в области сельского хозяйства и связать свою жизнь с родной землей. Уверена, что совместными усилиями мы сможем создать процветающее и устойчивое сельское хозяйство, которое будет гордостью нашего округа», — отметила депутат думы Кунгурского муниципального округа Ольга Попова.