В Усть-Туркской школе Пермского края откроют агротехкласс

Агротехнологический класс откроют на базе Усть-Туркской общеобразовательной школы Пермского края по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
Проект реализуется совместно с местным предприятием «ТорАгро». Его специалисты помогут познакомиться ученикам с особенностями работы в сельскохозяйственной сфере. В частности, для ребят будут проводить экскурсии на производство. Еще юные аграрии смогут проводить эксперименты и собственные научные исследования.
Для занятий агротехнологического класса в школе отремонтировали здание теплицы. Там провели новые коммуникации и оформили фасад. Также в учреждение закупают необходимое оборудование, в том числе ноутбук, интерактивную панель, планшеты, микроскопы.
«Реализация агротехнологического класса — это инвестиция в будущее. Хочется, чтобы как можно больше детей имели возможность получить качественное образование в области сельского хозяйства и связать свою жизнь с родной землей. Уверена, что совместными усилиями мы сможем создать процветающее и устойчивое сельское хозяйство, которое будет гордостью нашего округа», — отметила депутат думы Кунгурского муниципального округа Ольга Попова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.