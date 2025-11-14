Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кинешемском художественно-историческом музее обновили оснащение

Оборудование уже использовали для выставки к юбилею маршала Александра Василевского.

Современное оборудование закупили в Кинешемский художественно-исторический музей Ивановской области по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.

В частности, в учреждение приобрели витрины различного формата. Они спроектированы с учетом особенностей определенных выставочных пространств исторического и художественного отделов, а также специфики экспонатов. Помимо этого, поступили сенсорные столы, где можно рассмотреть предметы, не вошедшие в основную экспозицию, и дополнительные материалы. А главным нововведением стала «Музейная азбука». Это электронный путеводитель, с помощью которого посетители смогут познакомиться с коллекцией изобразительного искусства.

Подчеркивается, что новую технику уже опробовали в действии. Ее использовали для выставки «Маршал Победы» к 130-летию дважды Героя Советского Союза Александра Василевского.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.