В Кинешемском художественно-историческом музее обновили оснащение

В частности, в учреждение приобрели витрины различного формата. Они спроектированы с учетом особенностей определенных выставочных пространств исторического и художественного отделов, а также специфики экспонатов. Помимо этого, поступили сенсорные столы, где можно рассмотреть предметы, не вошедшие в основную экспозицию, и дополнительные материалы. А главным нововведением стала «Музейная азбука». Это электронный путеводитель, с помощью которого посетители смогут познакомиться с коллекцией изобразительного искусства.