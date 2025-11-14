В Кинешемском художественно-историческом музее обновили оснащение

Современное оборудование закупили в Кинешемский художественно-исторический музей Ивановской области по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
В частности, в учреждение приобрели витрины различного формата. Они спроектированы с учетом особенностей определенных выставочных пространств исторического и художественного отделов, а также специфики экспонатов. Помимо этого, поступили сенсорные столы, где можно рассмотреть предметы, не вошедшие в основную экспозицию, и дополнительные материалы. А главным нововведением стала «Музейная азбука». Это электронный путеводитель, с помощью которого посетители смогут познакомиться с коллекцией изобразительного искусства.
Подчеркивается, что новую технику уже опробовали в действии. Ее использовали для выставки «Маршал Победы» к 130-летию дважды Героя Советского Союза Александра Василевского.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.