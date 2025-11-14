Ричмонд
Система шведского стола появилась в гимназии этого города Беларуси

В школах Беларуси начали вводить систему шведского стола.

Источник: Комсомольская правда

Система шведского стола появилась в гимназии этого города Беларуси. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.

В одной из гродненских гимназий каждый день накрывают шведский стол. Учащиеся сами выбирают, что хотят положить себе в тарелку. На выбор предлагается несколько гарниров, салатов, а также горячего.

В школах Беларуси начали вводить систему шведского стола. Фото: ctv.by.

Учащиеся гимназии оценили идею шведского стола. В эфире отметили, что гродненская городская гимназия оказалось первой в областном центре, где было организовано питание в столовых по системе шведского стола. Меню составляется по утвержденным технологическим картам, оно разнообразное с минимум отходов.

«Первоначально это был экспериментальный проект для учащихся 10 и 11 классов, но теперь шведской линией пользуются и ребята помладше. За три перемены через питание по принципу “все включено” проходят почти полтысячи гимназистов», — сообщили на СТВ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».

Тем временем министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, почему детям не нравится еда в школьных столовых: «Причин может быть две».

Кроме того, министр образования Беларуси сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.

