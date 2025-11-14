В РФ изготовили микросхемы для радиационно-стойких нейронных процессоров

«Результаты испытаний в ИЯРФ (подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ) показали, что прототипы микросхем RRAM (Resistive Random-Access Memory), в которых мемристоры интегрированы с управляющими схемами КМОП, обладают характеристиками на уровне лучших мировых аналогов с высокой стойкостью к внешним условиям. Это является существенным вкладом в развитие отечественных технологий микроэлектроники — созданные устройства могут быть использованы в новых спецстойких микросхемах энергонезависимой памяти или лечь в основу цифро-аналоговых нейроморфных процессоров, работающих на биоподобных принципах и разрабатываемых в КБ-2 (подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ)», — отметил старший научный сотрудник НИИ лаборатории стохастических мультистабильных систем НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Щаников.