Шалабаев провел расширенное заседание штаба по уборке снега

«Вместе с главами районов, руководителями дорожных предприятий, домоуправляющих компаний и АТИ все детально проговорили: готовность техники, выезды на дежурства, зона ответственности каждого. Ни одна дорога, ни один двор не должны остаться без внимания. Перед снегопадом техника поедет обрабатывать дороги. Дальше будем смотреть на актуальный прогноз. Скорее всего, первый снег надолго не ляжет, за ним обещают дожди», — написал мэр.