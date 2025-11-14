Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел расширенное заседание штаба по уборке снега. Об этом глава города сообщил в своем личном телеграм-канале.
Завтра, согласно прогнозу, в Нижнем Новгороде ожидается дождь с мокрым снегом.
«Вместе с главами районов, руководителями дорожных предприятий, домоуправляющих компаний и АТИ все детально проговорили: готовность техники, выезды на дежурства, зона ответственности каждого. Ни одна дорога, ни один двор не должны остаться без внимания. Перед снегопадом техника поедет обрабатывать дороги. Дальше будем смотреть на актуальный прогноз. Скорее всего, первый снег надолго не ляжет, за ним обещают дожди», — написал мэр.
МЧС рекомендует жителям по возможности ограничить использование автомобилей и быть внимательнее на дорогах.
Ранее сообщалось, что специалисты ГУАД Нижегородской области проверили готовность подрядчиков к содержанию дорог в зимний период.