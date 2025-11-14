Учебно-боевой самолет из Иркутска Як-130М представят на выставке в Дубае

Учебно-боевой самолет Як-130М, который собирают на авиазаводе в Иркутске, представят на выставке в Дубае. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, самолет покажут на статической стоянке впервые. Обновленная машина обладает расширенными боевыми возможностями.