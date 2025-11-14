Учебно-боевой самолет из Иркутска Як-130М представят на выставке в Дубае

Учебно-боевой самолет Як-130М, который собирают на авиазаводе в Иркутске, представят на выставке в Дубае. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, самолет покажут на статической стоянке впервые. Обновленная машина обладает расширенными боевыми возможностями.
— На авиасалоне в рамках летной программы будет представлен новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э и тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э). Он внешне напоминает Ил-76, но значительно отличается от предыдущей модели, — уточнили в пресс-службе компании.
Также на объединенном российском стенде, организованном, авиастроительная корпорация представит свои перспективные разработки, включая SJ-100 и МС-21−310.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что второй МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский.