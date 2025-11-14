Лукашенко сказал, в каком городе Беларуси численность населения выросла в два раза

— Не надо никого заставлять. Можно сказать «медвежий угол». Где тот Островец? Не надо никого агитировать. По любым специальностям люди туда едут. По благоустройству, инженерной инфраструктуре, уровню доходов (в тройке лидеров по всем регионам) мы считаем Островец золотым стандартом для развития районных центров, — заявил президент Беларуси.