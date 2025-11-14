Водоканал предупредил о временном отключении воды в Салмачах

Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Так, с 09.00ч 18.11.2025 до 09.00 ч. 19.11.2025 в поселке Салмачи отключение коснется большинства улиц, за исключением следующих домов, которые останутся с водой:
Атнинская — четные дома № 2−78, нечетные дома № 1−65Б Камышлы — четные дома № 2−72, нечетные дома № 1−49 2-я Центральная — четные дома № 2−90г, нечетные дома № 1−69.
Все остальные улицы поселка Салмачи будут полностью отключены: 2-я Центральная, Абдуллы Алиша, Атнинская, Васильковая, Веселая, Габдуллы Тукая, Газовая, Единения, Жемчужная, Живописная, Зеленая 2-я, Зеленая 5-я, Камышлы, Лирическая, Лиственная, Малая, Мира, Мирхайдара Файзи, Молодежная, Надежды Намус, Новая Овражная, Пер. Укромный, Пер. Цветочный, Салмачинская, Солнечная, Стройная, Тихая, Центральная, Юбилейная.
Отключение необходимо для проведения мероприятий по улучшению и повышению надежности водоснабжения для жителей деревни Куюки и поселка Салмачи.
Для жителей будут организованы автоцистерны с водой. Заявки принимаются по телефону: