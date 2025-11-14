В Басманном районе Москвы благоустроили 11 улиц

В общей сложности в порядок привели более 26 тыс. кв. м проезжей части и почти 15 тыс. кв. м тротуаров. Также там разместили новые малые архитектурные формы и фонари. Все это позволяет повысить безопасность движения, снизить риск дорожно-транспортных происшествий. А широкие тротуары с ровным покрытием особенно удобны для мам с колясками и маломобильных жителей. В частности, работы провели на Фурманном, Архангельском, Яковоапостольском переулках.