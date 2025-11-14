Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Басманном районе Москвы благоустроили 11 улиц

Специалисты обновили более 26 тыс. кв. м проезжей части и почти 15 тыс. кв. м тротуаров.

Специалисты благоустроили 11 улиц Басманного района Москвы в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

В общей сложности в порядок привели более 26 тыс. кв. м проезжей части и почти 15 тыс. кв. м тротуаров. Также там разместили новые малые архитектурные формы и фонари. Все это позволяет повысить безопасность движения, снизить риск дорожно-транспортных происшествий. А широкие тротуары с ровным покрытием особенно удобны для мам с колясками и маломобильных жителей. В частности, работы провели на Фурманном, Архангельском, Яковоапостольском переулках.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.