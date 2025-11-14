До конца 2025 года в подмосковном селе Макеево отремонтируют клуб

Макеевский клуб в Зарайском муниципальном округе Московской области отремонтируют до конца 2025 года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Там предусмотрено выполнить отделку внутренних помещений, заменить электрику и системы отопления. Отмечается, что специалисты уже обновили крышу здания и улучшили вентиляционную систему.
«После завершения всех работ концертный и танцевальный залы будут выглядеть совершенно иначе. Мы также планируем создать студию для записи музыки и комнату для хранения костюмов», — сказал глава Зарайского округа Виктор Петрущенко.
Напомним, Макеевский клуб относится к Центру досуга «Победа» города Зарайска. В учреждении функционируют 10 кружков и секций, где занимаются пением, хореографией, рукоделием и многими другими видами творчества.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.