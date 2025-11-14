ЧП в уфимском аэропорту: пассажирке не позволили улететь в Турцию

Уфимское линейное управление МВД России на транспорте напомнило, что на объектах транспортной инфраструктуры запрещено распивать спиртное, а авиакомпания имеет право отказать в посадке пьяному гражданину. Эта мера обусловлена требованиями авиационной безопасности и заботой о здоровье пассажиров, поскольку алкоголь может негативно сказаться на самочувствии во время полета.