ЧП в уфимском аэропорту: пассажирке не позволили улететь в Турцию

Пьяную пассажирку не допустили на авиарейс Уфа — Анталья.

Источник: Комсомольская правда

Пьяную 39-летнюю жительницу Уфы не допустили на борт самолета. Инцидент произошел в международном аэропорту столицы Башкирии перед вылетом рейса до Антальи. Об этом сообщила пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

К полицейским обратился представитель авиакомпании, который сообщил о пассажирке с явными признаками опьянения: шаткая походка и резкий запах алкоголя. Приняв решение о недопуске женщины на борт, сотрудники авиакомпании вызвали транспортную полицию.

Нарушительницу доставили в отдел полиции, на нее составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Уфимское линейное управление МВД России на транспорте напомнило, что на объектах транспортной инфраструктуры запрещено распивать спиртное, а авиакомпания имеет право отказать в посадке пьяному гражданину. Эта мера обусловлена требованиями авиационной безопасности и заботой о здоровье пассажиров, поскольку алкоголь может негативно сказаться на самочувствии во время полета.

За появление в общественных местах в состоянии опьянения законодательством предусмотрено наложение административного штрафа или арест на срок до 15 суток.

— Помните об этом и не дайте пагубным привычкам испортить свой отпуск! — призвали представители МВД.

