В поселке Бира в ЕАО открыли отремонтированную школу

Учебные классы оснастили всем необходимым оборудованием и мебелью. Теперь на занятиях будут использовать новые интерактивные панели, проекторы, ноутбуки. На переменах учащиеся смогут проводить время в обустроенных зонах для чтения, игр в шахматы и настольный теннис. А у самых активных появилась возможность реализовать свои идеи на площадке Движения первых.