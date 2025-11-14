В поселке Бира в ЕАО открыли отремонтированную школу

Школу № 24 поселка Бира в Еврейской автономной области открыли после ремонта, который провели по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства региона.
В учреждении привели в порядок канализацию, сети электричества и теплоснабжения. Также специалисты заменили полы, обновили лестничные марши, модернизировали медпункт и столовую. Для безопасности ребят в учреждении установили современную молниезащитную систему и смонтировали наружное освещение по всему периметру здания.
Учебные классы оснастили всем необходимым оборудованием и мебелью. Теперь на занятиях будут использовать новые интерактивные панели, проекторы, ноутбуки. На переменах учащиеся смогут проводить время в обустроенных зонах для чтения, игр в шахматы и настольный теннис. А у самых активных появилась возможность реализовать свои идеи на площадке Движения первых.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.