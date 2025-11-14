Ричмонд
Нововоронежские гаишники вызволили фуру из песчаного плена

С помощью трактора и местных жителей они помогли водителю, сбившемуся с пути и увязшему в грунтовой дороге.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции из Нововоронежа оперативно пришли на помощь водителю грузовика, который застрял в глубоком песке на грунтовой дороге. Инцидент произошел, когда водитель, следовавший в Курск, съехал с трассы и при попытке развернуться увяз в песчаной ловушке.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть, после чего на место незамедлительно выехал экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Дмитрия Гайдина и лейтенанта Данила Аппеля. Прибыв на место, инспекторы не только оценили обстановку, но и активно взялись за решение проблемы. Они оперативно нашли трактор, привлекли к помощи местных жителей и совместными усилиями вызволили грузовой автомобиль из плена.

В результате слаженных действий большегруз удалось благополучно вернуть на твердое покрытие. Водитель выразил сотрудникам ГАИ искреннюю благодарность за оперативность и оказанную поддержку в сложной ситуации.