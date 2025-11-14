Нововоронежские гаишники вызволили фуру из песчаного плена

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть, после чего на место незамедлительно выехал экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Дмитрия Гайдина и лейтенанта Данила Аппеля. Прибыв на место, инспекторы не только оценили обстановку, но и активно взялись за решение проблемы. Они оперативно нашли трактор, привлекли к помощи местных жителей и совместными усилиями вызволили грузовой автомобиль из плена.