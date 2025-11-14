Ростовский драматический театр оснастили новым оборудованием

«Оснащение наших театров началось еще с нацпроекта “Культура”: в 2023—2024 годах было приобретено звуковое, световое и видеопроекционное оборудование для Ростовской драмы и Ростовского музыкального театра. Безусловно, мы продолжим работу в этом направлении. Новые мультисенсорные эффекты не только расширяют границы творчества звукорежиссеров, художников и осветителей, но и помогают создавать более глубокое эмоциональное настроение, которое остается со зрителями надолго», — сказал заместитель губернатора Ростовской области по вопросам образования, культуры и охраны объектов культурного наследия Андрей Фатеев.