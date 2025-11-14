Ростовский драматический театр оснастили новым оборудованием

Материально-техническую базу Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького пополнили современным оборудованием по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
В учреждение закупили видеоэкран, который установили в фойе. На нем размещают афиши и фильмы об истории театра. А для создания эффектного визуального сопровождения во время спектакля на сцене смонтировали новые светодиодные кулисы.
«Оснащение наших театров началось еще с нацпроекта “Культура”: в 2023—2024 годах было приобретено звуковое, световое и видеопроекционное оборудование для Ростовской драмы и Ростовского музыкального театра. Безусловно, мы продолжим работу в этом направлении. Новые мультисенсорные эффекты не только расширяют границы творчества звукорежиссеров, художников и осветителей, но и помогают создавать более глубокое эмоциональное настроение, которое остается со зрителями надолго», — сказал заместитель губернатора Ростовской области по вопросам образования, культуры и охраны объектов культурного наследия Андрей Фатеев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.