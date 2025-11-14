Именем Владимира Жириновского назовут улицу в Уфе

Участники рассмотрели проект республиканского плана основных мероприятий. В него вошли проведение торжественного собрания в апреле 2026 года, а также научно-просветительских, культурных и спортивных мероприятий по всей республике. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи: в школах и вузах пройдут открытые уроки о вкладе Жириновского в развитие российской государственности, тематические конкурсы и викторины.