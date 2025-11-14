Ричмонд
Именем Владимира Жириновского назовут улицу в Уфе

В Уфе назовут улицу в честь Владимира Жириновского.

Источник: Комсомольская правда

В парламенте Башкирии состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к 80-летию со дня рождения политика Владимира Жириновского.

Председатель оргкомитета, спикер Государственного Собрания республики Константин Толкачев, открывая заседание, отметил особую значимость предстоящего юбилея. Он подчеркнул, что указ президента РФ Владимира Путина о праздновании 80-летия Жириновского свидетельствует о признании его вклада в развитие российского парламентаризма и государственности.

В заседании принял участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член фракции ЛДПР Иван Сухарев.

Участники рассмотрели проект республиканского плана основных мероприятий. В него вошли проведение торжественного собрания в апреле 2026 года, а также научно-просветительских, культурных и спортивных мероприятий по всей республике. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи: в школах и вузах пройдут открытые уроки о вкладе Жириновского в развитие российской государственности, тематические конкурсы и викторины.

Также запланирована передвижная фотовыставка, которая отразит основные вехи жизни политика и его визиты в Башкирию. Рассматривается вопрос о присвоении имени Владимира Жириновского одной из улиц Уфы.

