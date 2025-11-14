В Перми восстанавливают самолет МиГ-21

— Этот самолет установили еще в 1976 году в честь 35-летия училища. В годы войны оно подготовило тысячи специалистов для защиты страны, и долгое время этот МиГ был его визитной карточкой, — рассказал в социальных сетях глава города Перми Эдуард Соснин.