В Перми восстанавливают самолет МиГ-21

В Перми продолжают приводить в порядок памятники. Сейчас восстанавливают самолет МиГ-21, который стоит у бывшего входа военного авиационного училища на улице Карпинского.
— Этот самолет установили еще в 1976 году в честь 35-летия училища. В годы войны оно подготовило тысячи специалистов для защиты страны, и долгое время этот МиГ был его визитной карточкой, — рассказал в социальных сетях глава города Перми Эдуард Соснин.
Сейчас идут восстановительные работы: уже сделан фундамент, очищен корпус самолета, установлена несущая стела и продолжаются бетонные работы.