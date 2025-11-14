Ричмонд
В Перми восстанавливают самолет МиГ-21

Он находится около входа военного авиационного училища.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжают приводить в порядок памятники. Сейчас восстанавливают самолет МиГ-21, который стоит у бывшего входа военного авиационного училища на улице Карпинского.

— Этот самолет установили еще в 1976 году в честь 35-летия училища. В годы войны оно подготовило тысячи специалистов для защиты страны, и долгое время этот МиГ был его визитной карточкой, — рассказал в социальных сетях глава города Перми Эдуард Соснин.

Сейчас идут восстановительные работы: уже сделан фундамент, очищен корпус самолета, установлена несущая стела и продолжаются бетонные работы.