В омском райцентре по решению суда капитально отремонтируют водопровод

Принудительный капремонт пройдет в Большеречье.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Большереченского района в судебном порядке добилась капитального ремонта водопровода в райцентре. Ответчиком по иску выступила местная администрация.

Как рассказали в прокуратуре, в одном из микрорайонов Большеречья участок водопроводных сетей протяженностью 4,386 км находился в аварийном состоянии. Износ сетей превышал 90%, что создавало угрозу чрезвычайных ситуаций.

После того как суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, ремонт проблемного участка был частично выполнен. Прокуратура намерена добиваться полного устранения нарушений.