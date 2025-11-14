В Мурманске возвели монолитные конструкции для трех многоквартирных домов

«По сути, мы уже приступили к отделочным работам. Коллеги отмечают, что сейчас на улице Зеленой ожидают поступления радиаторов, чтобы запустить отопление в доме и перейти к финишной отделке — поклейке обоев, укладке линолеума. Это важно, потому что дом предназначен для переселения жителей из аварийного фонда, и по нормативам квартиры должны быть с ремонтом», — прокомментировала заместитель главы региона Ольга Вовк.