В Мурманске возвели монолитные конструкции для трех многоквартирных домов

Подрядчик завершил возведение основных монолитных конструкций для трех многоквартирных домов на улицах Зеленой и Кирпичной в Мурманске. Строительство нового жилья отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.
«По сути, мы уже приступили к отделочным работам. Коллеги отмечают, что сейчас на улице Зеленой ожидают поступления радиаторов, чтобы запустить отопление в доме и перейти к финишной отделке — поклейке обоев, укладке линолеума. Это важно, потому что дом предназначен для переселения жителей из аварийного фонда, и по нормативам квартиры должны быть с ремонтом», — прокомментировала заместитель главы региона Ольга Вовк.
На улице Зеленой уже выросла девятиэтажка: закончен железобетонный каркас здания и возведены стены с 1 по 4 этаж. В то же время на улице Кирпичной завершены работы по основным монолитным конструкциям на двух из четырех домов будущего жилого комплекса.
В целом на территории Кольского полуострова активно строится 20 жилых домов, около 80% квартир в которых предназначены для продажи. Из них шесть многоэтажных домов предназначены для переселения граждан из аварийного фонда и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.