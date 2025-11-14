Ричмонд
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом

Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив академии имени Тимирязева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив сельскохозяйственной академии имени Климента Тимирязева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования.

«За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса России и заслуги в научно-педагогической деятельности наградить орденом “За доблестный труд” коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева”, город Москва», — говорится в документе.