Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом

«За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса России и заслуги в научно-педагогической деятельности наградить орденом “За доблестный труд” коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева”, город Москва», — говорится в документе.