Путин посмертно наградил нескольких сотрудников «Белгородэнерго»

Путин посмертно наградил орденами Мужества нескольких сотрудников Белгородэнерго.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества нескольких сотрудников «Белгородэнерго» посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Бондаря Юрия Владимировича — электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств филиала публичного акционерного общества “Россети Центр” — “Белгородэнерго”, Белгородская область (посмертно); Гранкина Игоря Вячеславовича — мастера бригады филиала публичного акционерного общества “Россети Центр” — “Белгородэнерго”, Белгородская область (посмертно)», — говорится в документе.