Путин посмертно наградил нескольких сотрудников «Белгородэнерго»

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Бондаря Юрия Владимировича — электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств филиала публичного акционерного общества “Россети Центр” — “Белгородэнерго”, Белгородская область (посмертно); Гранкина Игоря Вячеславовича — мастера бригады филиала публичного акционерного общества “Россети Центр” — “Белгородэнерго”, Белгородская область (посмертно)», — говорится в документе.