Краснодар переходит на упрощенную систему раздельного сбора мусора

Кубанская столица стала одним из участников федерального пилотного проекта, направленного на оптимизацию процесса раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и призвана упростить для жителей процесс сортировки мусора.
Региональный оператор по обращению с ТКО в Краснодаре приступил к организации новой системы. Основное нововведение заключается в разделении отходов потребителями на два потока. К первому относятся перерабатываемые, незагрязненные отходы, такие как картон, пластик, металл и стекло. Второй поток предназначен для смешанных отходов.
«Двухпоточная система удобна жителям, потому что им не нужно иметь дома несколько мусорных контейнеров для разных видов отходов. Достаточно сортировать все отходы на две части и относить их в разные мусорные контейнеры, — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара. — На мусоросортировочном комплексе досортируют мусор для получения вторичного сырья».
Собранные таким образом отходы направляются на специализированный сортировочный комплекс. Там происходит детальное разделение по фракциям. Впоследствии каждое направление вторичного сырья — будь то ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, стекло, макулатура, тетрапак или другие материалы — передадут на переработку профильным компаниям.