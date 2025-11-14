Петербуржцы смогут заработать до 120 тысяч рублей за уборку снега

Петербуржцам предложили заработать до 120 тысяч рублей на зимних работах. Такие данные представил сервис по поиску работы HeadHunter.
Наибольший доход предлагают прокаты горнолыжного снаряжения. Управляющие такими пунктами могут зарабатывать до 120 тысяч рублей, а консультанты — от 65 тысяч рублей. Не отстают и традиционные зимние работы: уборка снега приносит работникам от 40 тысяч до 115 тысяч рублей.
— Особенно востребованы специалисты для работы на ледовых катках. Техники и инструкторы здесь получают от 52 тысяч рублей, а уборщики в вечерние и ночные смены — до 95 тысяч рублей.
Большинство вакансий не требуют специального опыта, что делает их доступными для широкого круга соискателей. Работодатели предлагают официальное трудоустройство и конкурентную оплату труда. Это отличная возможность для студентов, пенсионеров и всех, кто хочет подработать в зимний сезон.