В Смоленской области прошел региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ

Победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ наградили в Смоленской области. Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом году для участия в региональном этапе было подано 325 заявок. Участниками премии могли стать добровольцы, наставники, представители некоммерческих организаций и компаний.
По итогам регионального этапа определились девять победителей — это шесть волонтеров и три некоммерческие организации. Среди них — организаторы мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также добровольцы, которые помогают людям в сельской местности, развивают молодежные инициативы, реализуют творческие проекты для детей с ограничениями по здоровью. Все финалисты получили дополнительные возможности для продвижения своих проектов на платформе Добро.рф, а также сертификаты от организаторов на поездку «Больше чем путешествие».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.