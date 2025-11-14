В Смоленской области прошел региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ

По итогам регионального этапа определились девять победителей — это шесть волонтеров и три некоммерческие организации. Среди них — организаторы мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также добровольцы, которые помогают людям в сельской местности, развивают молодежные инициативы, реализуют творческие проекты для детей с ограничениями по здоровью. Все финалисты получили дополнительные возможности для продвижения своих проектов на платформе Добро.рф, а также сертификаты от организаторов на поездку «Больше чем путешествие».