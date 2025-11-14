Тренер омского «Авангарда» ждет выздоровления Волкова и Прохоркина

«Авангард» 13 ноября в чемпионате КХЛ победил «Трактор» 3:2, при этом будучи вынужденным действовать фактически в 11 форвардов. Главный тренер нашей команды Ги Буше после матча ответил на вопрос о том, что не удалось на сей раз использовать важных для состава нападающих Александра Волкова и Николая Прохоркина.
«Сегодня вот, скажем, утром мы проснулись и узнали, что Волков и Прохоркин не сыграют. Они приболели. Они, конечно, такие крепкие орешки, они готовы были играть и сегодня, но температура достаточно высокая, поэтому не было оснований для того, чтобы действительно пускать их играть. Им нужно отдохнуть, восстановиться. Точные сроки возвращения назвать не могу», — отметил тренер.
Конкретный диагноз Волкова и Прохоркина в итоге не назван, но можно понимать, что это нечто вроде ОРЗ или ОРВИ.
В этом же ответе наставник упомянул, что после начала тренировок вместе с командой пока без контактной борьбы форвардов Василия Пономарева и Наиля Якупова (это уже произошло) пройдет еще время, пока они смогут играть.
В сумме от одной до трех недель понадобится всем четырем, чтобы полностью восстановить игровой ритм.
«У нас уже долго длится ситуация, когда не хватает в атаке то одного, то другого игрока. Так что я сейчас предвкушаю именно тот момент, когда мы всей командой выйдем на лед, и там уже у меня будет большой выбор, кого заявлять в линии атаки, кого оставить пока в запасе. Это будет очень приятная проблема», — высказался Буше.
Отвечая на близкий к этому вопрос от «КП Омск» о том, стала ли в моменте одновременно проблемная кадровая ситуация и шансом отработать навыки и варианты уже на плей-офф и тем самым смотреть настолько далеко наперед, тренер охотно с этим согласился.
"Очень хороший умный вопрос, действительно, это так и есть. Очень полезно. В Северной Америке в разных видах спорта, не только в хоккее, мною замечено: если у команды все идет легко и просто, без проблем, ты ничему не учишься. Но такие тяжелые уроки просто необходимы, потому что когда настанет сложное время в плей-офф, они тебе пригодятся. Если твои игроки знают, как кооперировать со всеми, каждый может сыграть с каждым, конечно, это может пригодиться в матчах навылет. И если тебе тяжело побеждать, ты проходишь через разные сложности, конечно, тебя это закаляет. И ты учишься действовать в обороне.
Например, если ты забиваешь 4−6 голов за матч, тебе не нужно отрабатывать в обороне, тут уж ты не учишься. Сегодня мы пропустили всего один гол в равных составах, и то была там ошибка нашего новичка. То есть мы учимся и улучшаем свою игру. Так что для нас эти сложности и разные ситуации, которые необходимы, очень полезны. Я в целом люблю, когда поначалу сложно.
Взять защитника Михаила Гуляева. Мы в ситуации с двумя заболевшими форвардами и не могли здесь вызвать кого-то из ВХЛ, потому что наша команда там была на выезде. В итоге мы сказали ему, что он нужен в нападении, он отвечает «Конечно, тренер, без проблем». Именно такого мы ждем от своих игроков, ибо если ты хочешь выиграть в Кубке четыре раунда, ты прекрасно понимаешь, что могут случиться казусы разные, и лучше тебе к ним быть готовым", — отметил наставник.
Ранее, в комментарии Клима Костина о матче со СКА, мы упоминали, что Буше анонсировал про возвращение в состав Наиля Якупова и Василия Пономарева.