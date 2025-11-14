Тренер омского «Авангарда» ждет выздоровления Волкова и Прохоркина

"Очень хороший умный вопрос, действительно, это так и есть. Очень полезно. В Северной Америке в разных видах спорта, не только в хоккее, мною замечено: если у команды все идет легко и просто, без проблем, ты ничему не учишься. Но такие тяжелые уроки просто необходимы, потому что когда настанет сложное время в плей-офф, они тебе пригодятся. Если твои игроки знают, как кооперировать со всеми, каждый может сыграть с каждым, конечно, это может пригодиться в матчах навылет. И если тебе тяжело побеждать, ты проходишь через разные сложности, конечно, тебя это закаляет. И ты учишься действовать в обороне.