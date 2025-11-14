На малых реках Беларуси возможно появление первого льда

«В истекший период (11−13 ноября) на Днепре у Жлобина улучшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 14 ноября на реках бассейнов Днепра, Березины и Припяти преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1−15 см за сутки. На реках бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии и Сожа наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход», — рассказали в Белгидромете.