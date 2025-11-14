Ричмонд
На малых реках Беларуси возможно появление первого льда

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На малых реках Беларуси возможно появление первичных ледяных образований. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

«В истекший период (11−13 ноября) на Днепре у Жлобина улучшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 14 ноября на реках бассейнов Днепра, Березины и Припяти преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1−15 см за сутки. На реках бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии и Сожа наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход», — рассказали в Белгидромете.

На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках несколько понизилась и составляет от 4,9 до 7,9 градусов, в других водоемах — от 5,1 до 7 градусов.

По прогнозам гидрологов, в ближайшую пятидневку прогнозируемая синоптическая обстановка обусловит понижение температуры воды в реках и водоемах, на малых реках страны возможно появление первичных ледяных образований.