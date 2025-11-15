Путин подписал указ о помиловании 78-летнего ростовчанина

В своём обращении о помиловании пенсионер указал на важные обстоятельства, которые были изучены на уровне областной комиссии и губернатора, а затем представлены на рассмотрение президенту. Руководствуясь принципами гуманности, глава государства принял решение об освобождении мужчины из исправительного учреждения. Важно отметить, что факт судимости при этом остаётся в силе.