Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о помиловании 78-летнего ростовчанина

Мужчина подал прошение в декабре прошлого года, а решение по нему было принято в августе.

Источник: Правительство Ростовской области

Путин подписал указ о помиловании 78-летнего ростовчанина. Мужчина подал прошение в декабре прошлого года, а решение по нему было принято в августе.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, несколько лет назад пенсионер, занимавший должность технического директора на одном из предприятий, был осужден за имущественное преступление и приговорен к пяти годам лишения свободы с выплатой штрафа.

В своём обращении о помиловании пенсионер указал на важные обстоятельства, которые были изучены на уровне областной комиссии и губернатора, а затем представлены на рассмотрение президенту. Руководствуясь принципами гуманности, глава государства принял решение об освобождении мужчины из исправительного учреждения. Важно отметить, что факт судимости при этом остаётся в силе.