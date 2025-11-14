Операторов связи хотят обязать отключать услуги по требованию ФСБ

«Проектом федерального закона… предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства», — сказано в пояснительной записке к проекту.