Больше 98 тысяч рублей к 2028 году: власти прогнозируют рост средней зарплаты в Башкирии

Министерство экономического развития Башкирии представило прогноз социально-экономического развития региона на 2026−2028 годы. Документ был рассмотрен на заседаниях профильных комитетов парламента республики.
Как сообщил первый заместитель министра экономического развития региона Айрат Фахретдинов, валовой региональный продукт республики к 2028 году достигнет 3,6 триллиона рублей. Общий прирост за трехлетний период составит около 12%.
Согласно прогнозу, промышленное производство увеличится на 15,8%, сельскохозяйственное производство — на 9,6%, а объем строительных работ — на 11,2%. Ввод жилья в регионе планируется довести до 3,65 миллиона квадратных метров к 2028 году.
Инвестиции в основной капитал должны вырасти более чем на 13%, достигнув годовых показателей не менее 1,1 триллиона рублей к концу прогнозного периода.
Значительный рост ожидается и в социальной сфере. Среднемесячная заработная плата в Башкирии должна достичь 98,4 тысячи рублей. Темпы роста реальных располагаемых доходов населения в 2026—2028 годах составят 103,0−104,6%. Уровень общей безработицы, по прогнозам специалистов, снизится до 1,5% в 2028 году.
Итоговое рассмотрение прогноза социально-экономического развития региона состоится на заседании парламента Башкирии.
