Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил коллектив медцентра имени Приорова орденом

Путин наградил орденом Пирогова коллектив медцентра имени Приорова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра травматологии и ортопедии имени Приорова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова”, город Москва», — говорится в документе.