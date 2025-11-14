В ТЦ «Авиапарк» школьник попытался поджечь зал кинотеатра по указанию куратора

Школьник, устроивший поджог в кинотеатре торгового центра «Авиапарк» в Москве, заявил, что действовал под давлением неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Ранее «девушка», с которой познакомился в сети подросток, выманила у него геолокацию, после чего его обвинили в поддержке Украины. Юношу убедили купить бензин и поджечь кинозал. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар быстро потушили.