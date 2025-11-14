Как обычно проходит декабрь в Казахстане и что изменится в 2025 году

Снежный покров к концу месяца достигает 10−20 см на севере и в предгорьях, в горах востока — до 66 см, а в Мангистау снег отсутствует. На севере наблюдается до 9 дней метелей, в отдельных районах — до 14, а в южных областях они почти не встречаются. Туманы фиксируются от 3 до 8 дней, в горах — до 14.