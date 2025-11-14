Как обычно проходит декабрь в Казахстане и что изменится в 2025 году

Так, в этом месяце в стране устанавливаются самые короткие дни и продолжается понижение температуры.
Среднемесячные значения варьируются от +1°C на Каспии до −13−18 °C на севере и востоке, а в северо-востоке ВКО — до −20−24 °C.
В холодные годы температура может опускаться на 6−14 градусов ниже нормы, а абсолютные минимумы достигают −37−51°C в разных регионах.
К примеру, в теплые годы среднемесячная температура превышала норму на 4−10°C, а абсолютные максимумы доходили до +19−25°C на юге.
Количество осадков в декабре уменьшается в северной части и увеличивается на юге: от 10−24 мм на большей территории до 51−200 мм в горах. На севере почти всегда выпадает снег, на юге возможны дожди.
Снежный покров к концу месяца достигает 10−20 см на севере и в предгорьях, в горах востока — до 66 см, а в Мангистау снег отсутствует. На севере наблюдается до 9 дней метелей, в отдельных районах — до 14, а в южных областях они почти не встречаются. Туманы фиксируются от 3 до 8 дней, в горах — до 14.
Прогноз на декабрь 2025 года.
По данным метеорологов, температура ожидается выше нормы на 1−2°C на большей части страны, а около нормы — в южных и юго-восточных областях.
Средняя температура месяца составит −6−14°C, на востоке — до −16 °C, на юге и юго-западе — 5 — +2 °C.