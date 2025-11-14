Сервис поиска эвакуированных автомобилей запустили в Ростовской области

В Ростовской области запустили в работу специальный онлайн-сервис для поиска эвакуированных автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— Система позволяет установить причину и время эвакуации, а также местонахождение автомобиля по госномеру. В течение 30 минут после эвакуации, владелец может получить актуальную информацию, обратившись к онлайн-сервису, — пояснила Алена Беликова.
Глава донского минтранса напомнила сложностях, которые были раньше. Водителям приходилось звонить в полицию и в течение нескольких часов ждать информацию. Такой порядок работы не только создавал дополнительные сложности для тех, кто искать авто, но и увеличивал нагрузку на сотрудников правоохранительных органов.
