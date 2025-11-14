Психолог рассказал, что говорит о Трампе его размашистая подпись

В своей статье в журнале The Conversation Цвайгенхафт рассказывает, что еще студентом, полвека тому назад, обратил внимание на то, что размер подписи напрямую зависит от уровня самооценки и является показателем того, насколько человек осознает высоту своего социального статуса. Чем выше самооценка и ощущение своего доминирования над другими людьми, тем размашистее подпись.