Психолог рассказал, что говорит о Трампе его размашистая подпись

Долгие годы размашистая подпись Дональда Трампа привлекает внимание общественности. Такая подпись прекрасно вписывается в давнюю историю дерзкого самовосхваления Трампа. «Мне нравится моя подпись, правда, — сказал он, к примеру, 30 сентября 2025 года, выступая перед военачальниками. — Всем нравится моя подпись».
Почетный профессор социальной психологии Ричард Цвайгенхафт из Колледжа Гилмор (США) многие годы занимается изучением связи между размером подписи и личными качествами человека.
В своей статье в журнале The Conversation Цвайгенхафт рассказывает, что еще студентом, полвека тому назад, обратил внимание на то, что размер подписи напрямую зависит от уровня самооценки и является показателем того, насколько человек осознает высоту своего социального статуса. Чем выше самооценка и ощущение своего доминирования над другими людьми, тем размашистее подпись.
С тех пор это открытие было подтверждено результатами многочисленных исследований. В дальнейшем психологами была выявлена еще одна закономерность — чем больше места занимает подпись на бумаге, тем ярче проявляются в личности человека нарциссические черты, те самые, которые, по мнению многих наблюдателей, в избытке присутствуют в личности Трампа.
Причем связь между размером подписи и нарциссизмом была обнаружена не только в США, но и в таких странах, как Великобритания, Германия, Уругвай, Иран, Южная Африка и Китай.
Сейчас, пишет Цвайгенхафт, такой показатель, как размер подписи, широко используется для оценки степени нарциссизма у генеральных директоров и других руководящих сотрудников компаний.