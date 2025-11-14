«И без них страшно!» Жители высоток выгнали из района пункт помощи бездомным

В начале ноября в Свердловском районе Перми волонтёры установили армейскую палатку. В ней в течение зимы могли бы обогреваться и ночевать люди без дома. Но жители новостроек оказались не рады такому соседству. После возмущений собственников, разрешение на установку пункта обогрева забрали, а саму палатку должны перевезти. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Точка экстренной помощи
В последнее время микрорайон Крохалева в Перми активно застраивают. Новые здания вырастают буквально каждый год, а свободный участок земли найти не так просто. Но рядом с домами на улице Емельяна Ярославского остался свободный пустырь. В этом месте некоммерческая организация «Территория добра» решила создать точку экстренной помощи людям, оказавшимся в ситуации бездомности.
Директор АНО Наталья Быховская рассказала сайту perm.aif.ru, что раньше пункт находился возле металлорынка. Но из-за строительства на участке пришлось искать новое место.
«Мы же не просто так приехали. У нас вся процедура начиналась ещё с лета: поиски места, согласования, отказы. И, если посмотреть по фотографиям, побывать на месте, то понятно, что оно нам потенциально подходит, хотя бы на зимний период», — рассказала Наталья Быховская сайту perm.aif.ru.
Но волонтёров, которые устанавливали палатку, заметили жители двух соседних новостроек. Они сделали фото и опубликовали посты в городских пабликах. Жильцы переживали, что пункт станет точкой притяжения маргинальных личностей.
«У нас и без них страшно ходить!», «К сожалению, бездомные бывают неадекватные, вот люди и побоялись этого соседства», «Как детей отпускать одних в сад или школу?», «Это постоянно будут там шум и вонь», — возмущаются жители высоток в социальных сетях.
Нашлись и те, кто высказались в защиту «ночлежки». По их мнению, человеку сначала необходимо оказать помощь, а уже потом разбираться с причинами. Многим палатка поможет пережить морозы.
«Важна логистика»
На жалобы пермяков отреагировали власти: они отозвали разрешение на установку палатки на улице Емельяна Ярославского. Новую площадку «Территории добра» предоставили на окраине города — на улице Василия Васильева, 4. Это практически южная граница Перми. Также на участке отсутствовало электричество. Но решить этот вопрос помог местный индивидуальный предприниматель.
Несмотря на то, что ночлежка всё же будет организована, руководитель АНО переживает, что новое расположение будет не очень удобным для их благополучателей.
«Для нас, как для организации, которая работает с уязвимыми гражданами, важна логистика. Ведь раньше все знали, что палатка стоит на металлорынке, включая больницы, полицию, территориальное управление. Сейчас нам будет трудно снова раскручивать место. Ведь у людей без определённого места жительства телефонов нет, многие и не умеют ими пользоваться», — переживает Наталья в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Переезд на новое место запланирован на 15 ноября. АНО «Территория добра» приглашает добровольцев помочь в организации сбора и разбора пункта обогрева.
«Зачем временные меры?»
Жители Перми несколько раз выражали мнение и о том, что палатка — это временная мера, и было бы лучше построить постоянный пункт. Но Наталья поясняет, что «ночлежка» — это место именно экстренной помощи.
«У нас уже есть организации, которые занимаются ресоциализацией таких граждан. Но палатка нужна для помощи здесь и сейчас. В ней можно поспать, получить горячее питание, обратиться за помощью. В случае необходимости, администратор может направить человека в дом-интернат, центр социальной адаптации или в медицинское учреждение», — объясняет Наталья сайту perm.aif.ru.
При этом жителей Крохалева смущает, что в микрорайоне, кроме ночлежки, работает ещё и социальный приют, и социальная столовая, которая делает территорию привлекательной не только для тех, кому действительно нужна помощь, но и для потенциально опасных личностей.
«Мало нам на Таборской приюта. Порасползаются утром, нажрутся какой-то дряни и начинается: то сигарету им, то денег. Матерятся на всю улицу. Зачем ещё палатка эта нужна?», — рассуждает пермяк в социальных сетях.
По словам Натальи Быховской, для обеспечения общественного порядка, в пункте круглосуточно работает администратор. Также есть тревожная кнопка для вызова ГБР, если кто-то начинает вести себя агрессивно.
Также директор «Территории добра» уточняет, что чаще всего постояльцами «ночлежек» становятся пенсионеры, которым трудно пережить зиму одному, а докучать родным не хочется. А иногда палатка становится спасением и шансом на возвращение к нормальной жизни.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что горожане пожаловались на заброшенные дома в Дзержинском районе, которые оккупировали люди без дома и подростки. При этом в некоторых из них продолжают проживать собственники, которые боятся выходить из-за такого соседства.