Новая мощная вспышка класса Х случилась на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности РИА Новости озвучил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
Богачев заметил, что на Солнце в пятницу, 14 ноября, случилась новая мощная вспышка. Он отметил, что вспышка достигла высокого уровня Х4.0.
