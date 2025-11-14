ИИ научили узнавать человека по радужке глаза даже через ресницы

«Одним из актуальных направлений в области обработки и анализа изображений является разработка гибридных подходов, которые комбинируют классические математические методы с нейросетевыми, объединяя их преимущества для получения более надежных и точных результатов. Это открывает новые перспективы для развития методов биометрической идентификации», — пояснила Елена Павельева, доцент кафедры математической физики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.