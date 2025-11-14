На территории Грозненского лесничества в Чечне провели акцию «Сохраним лес»

Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» в Чечне прошло на территории Грозненского лесничества. Акция проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
Акция «Сохраним лес» — это ежегодное мероприятие, цель которого заключается в восстановлении лесов и высадке 70 миллионов деревьев по всей стране. Оно направлено на привлечение внимания общественности к важности бережного отношения к лесным ресурсам, компенсацию последствий лесных пожаров и сохранение углеродного баланса в стране.
Во время мероприятия в Грозненском лесничестве высадили шесть тысяч саженцев ясеня и клена. Участниками акции стали представители власти и общественных организаций.
«Мы призываем всех не оставаться в стороне и принимать участие в подобных акциях, ведь каждый из нас может внести свой вклад в защиту природы и улучшение экологии нашего региона», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Шарпудди Абдулазизов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.