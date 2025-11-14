Сборная Беларуси по футболу не вылетела на матч с Данией, застряв на границе. Подробности рассказали в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».
В пресс-службе отметили, что 13 ноября в 20.00 по минскому времени футбольная сборная страны выехала на автобусе в Варшаву. И добавили, что благодаря слаженной работе сотрудников пограничной службы Беларуси, время прохождения границы составило 1,5 часа.
После этого, по непонятным причина, время пребывания на нейтральной полосе для прохождения контроля с польской стороны составило более 12 часов.
«По этой причине АБФФ пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту “Варшава — Копенгаген”, который был заказан заранее с целью упрощения логистики к месту проведения матча», — уточнили в пресс-службе.
В Ассоциации уточнили, что изначально национальная сборная должны была ехать на автобусе в Вильнюс и уже оттуда был запланирован вылет чартерного рейса. Но маршрут пришлось скорректировать из-за того, что Литва закрыла границу с Беларусью (подробнее мы писали здесь).
«Таким образом, на данный момент время национальной сборной Беларуси в пути на выездной матч квалификации чемпионата мира ФИФА 2026 года против Дании составляет 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген», — привели подробности в пресс-службе.
