В Приморье единое пособие проактивно получили более чем на 1,8 тыс. детей

Отделение Социального фонда России по Приморскому краю в соответствии с целями нацпроекта «Семья» с начала 2025 года назначает единое пособие проактивно на новорожденных тем семьям региона, которые уже получают эту меру поддержки на старших детей. В этом году без заявления от родителей пособие было оформлено более чем на 1,8 тыс. детей, сообщили в агентстве проектного управления региона.
При оформлении в беззаявительном порядке пособие будет назначено без проведения комплексной оценки нуждаемости семьи в том же размере и на тот же срок, что и старшим детям. Первая выплата на новорожденного будет перечислена семье в течение пяти рабочих дней после одобрения пособия.
В случае если новорожденный является первым ребенком в семье, то единое пособие может быть назначено только по общим правилам, то есть родителю нужно самостоятельно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу отделения Соцфонда по Приморскому краю. При рассмотрении заявления будет проведена комплексная оценка доходов и имущества семьи.
Напомним, что на единое пособие имеют право семьи, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.