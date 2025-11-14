В Приморье единое пособие проактивно получили более чем на 1,8 тыс. детей

Отделение Социального фонда России по Приморскому краю в соответствии с целями нацпроекта «Семья» с начала 2025 года назначает единое пособие проактивно на новорожденных тем семьям региона, которые уже получают эту меру поддержки на старших детей. В этом году без заявления от родителей пособие было оформлено более чем на 1,8 тыс. детей, сообщили в агентстве проектного управления региона.