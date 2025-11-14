Путин посмертно наградил фельдшера из Белгородской области

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
«За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Журбенко Сергея Владимировича — фельдшера Томаровского поста скорой медицинской помощи Яковлевской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Станция скорой медицинской помощи Белгородской области” (посмертно)», — говорится в документе.
Кроме того, глава государства наградил медалью «За спасение погибавших» фельдшера Краснояружского поста Борисовской подстанции Сергея Руденко.
Сергей Журбенко погиб в ДТП в Белгороде. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.