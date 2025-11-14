Путин посмертно наградил фельдшера из Белгородской области

Сергей Журбенко погиб в ДТП в Белгороде. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.