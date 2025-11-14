Путин присвоил двум россиянкам звание «Мать-героиня»

Медалью ордена «Родительская слава» в соответствии с указом награждены семьи Гатиных из Татарстана, Ивановых из Карелии, Корнюшиных из Московской области, Любаковых из Рязанской области, Никитовых из Свердловской области и Шеляпиных из Новгородской области.