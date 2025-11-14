Путин присвоил двум россиянкам звание «Мать-героиня»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Свердловской области Екатерине Кириченко и Тульской области Людмиле Колбасовой, соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Кириченко Екатерине Александровне, Свердловская область; Колбасовой Людмиле Георгиевне, Тульская область», — говорится в указе.
Кроме того, президент РФ наградил орденом «Родительская слава» семьи Захаровых из Красноярского края и Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа, следует из документа.
Медалью ордена «Родительская слава» в соответствии с указом награждены семьи Гатиных из Татарстана, Ивановых из Карелии, Корнюшиных из Московской области, Любаковых из Рязанской области, Никитовых из Свердловской области и Шеляпиных из Новгородской области.